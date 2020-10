Die Idee stammt von Martin Janssen, emeritierter Professor für Finanzmarktökonomie an der Universität Zürich. Von seiner Lösung erhofft er sich, dass die Bürger sich individuell mit ihrem Risiko befassen und sich fragen, was ihnen welche Freiheiten wert seien.

Bestimmte Anzahl Punkte pro Woche

Auf Anfrage betont er, das neuartige Coronavirus lasse keinesfalls eine Durchseuchung irgendeiner Art zu. «Es sterben auch Junge daran, das müssen wir verhindern.» Zudem gebe es Langzeitschäden. «Eine Bekannte von mir hat Monate nach der Infektion noch Atemprobleme.» Gleichzeitig hätte ein zweiter Lockdown fatale wirtschaftliche Folgen, sagt Janssen. «Vielen Firmen, die bis jetzt überlebt haben, könnte ein zweiter Lockdown das Genick brechen.» Er schliesst nicht aus, dass dann die Arbeitslosigkeit im Frühling auf 7,5 Prozent steigen könnte.



Janssen skizziert sein Modell. Jeder erhielte per App eine bestimmte Anzahl Punkte pro Woche auf sein Konto gutgeschrieben. «Diese kann er dann einsetzen, wie er will – wer aber mehr risikoreiche Aktivitäten wählt, dessen Konto ist schneller aufgebraucht.» So könnte ein Discobesuch 350 Punkte der 500 Punkte fressen, eine ÖV-Fahrt aber nur 20 Punkte. Diese Punktestruktur könne je nach Infektionsgeschehen angepasst werden: Gibt es beispielsweise plötzlich verbreitet Fälle bei gewissen Grossveranstaltungen – ein Beispiel war das Jodelfest in Schwyz –, kostet der Eintritt auch mehr Punkte. Konkret stellt sich Janssen vor, dass die Punkte per App vor jedem Eintritt abgebucht würden. Die Punkte pro Event würde der Kanton bestimmen.