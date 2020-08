vor 1h

Alarm bei der Tour de France : «Jeder Tag kann der letzte sein»

Die Infektionszahlen steigen weiter an. Trotzdem soll im Risikogebiet an der Côte d’Azur am Samstag der Startschuss zur Tour de France mit Zuschauern erfolgen.

1 / 1 Dieses Jahr gibt es keine normale Tour. 2019 gewann Egan Bernal die Tour, sein Teamkollege Geraint Thomas fuhr auf Rang 2, Steven Kruijswijk durfte sich über den 3. Platz freuen. Foto: Keystone

Darum gehts Am Wochenende startet die 107. Tour de France.

Es wird eine spezielle Tour, in Frankreich steigen die Corona-Fallzahlen wieder.

Es stellt sich daher die Frage, ob die Fahrer überhaupt in Paris ankommen.

Auch mehrere Schweizer nehmen teil.

Pünktlich zum Start der 107. Tour de France herrscht in Nizza Alarmstufe Rot. Nachdem die Corona-Infektionen dramatisch angestiegen sind, haben die Behörden die Massnahmen verschärft. Die ersten beiden Etappen in und um Nizza werden nun «fast hinter verschlossenen Türen» stattfinden, kündigte Bernard Gonzalez als Präfekt der Alpes-Maritimes-Region an.

So herrscht eine bizarre Szenerie. Auf der berühmten Promenade des Anglais von Nizza ist Gelb die vorherrschende Farbe. Auf den ersten Blick ist alles wie immer vor dem Grand Départ. Das nicht ganz so billige Pflaster an der Côte d’Azur steht ganz im Zeichen der Tour, die sich in grossen Plakaten ankündigt und am Samstag tatsächlich losrollen will. Doch auf den Strassen tragen die Menschen indes Schutzmasken, die in Nizza seit geraumer Zeit Pflicht sind. So sieht es aus, wenn eine Frankreich-Rundfahrt in einem Corona-Risikogebiet beginnt.

«Lieber eine Tour ohne Zuschauer als gar keine Tour»

Es wird eine Reise ins Ungewisse. Ob die Tour tatsächlich nach 3484,2 Kilometern die Hauptstadt Paris erreichen wird, ist mehr als fraglich. «Das schwebt wie ein Damoklesschwert über uns, dass jeder Tag der letzte sein kann», sagt etwa der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin.

Der Deutsche der zum zwölften Mal beim Grand Départ dabei ist, sind die steigenden Infektionszahlen nicht entgangen. Kurz vor dem Start wurde ein Höchstwert von der französischen Gesundheitsbehörde registriert. Mehr als 5000 Neuinfektionen in Frankreich an einem Tag. Das Gebiet wurde am Donnerstag neben 18 weiteren Départements als rote Zone eingestuft. Das heisst, dass dort eine erhöhte Ansteckungsgefahr herrscht.

Dass Zuschauer – wenn auch limitiert – während der Tour überhaupt am Strassenrand stehen dürfen, was Martin nicht verstehen kann. «Die Situation verschlechtert sich von Tag zu Tag», gibt der Radprofi zu bedenken und fügt hinzu: «Lieber eine Tour ohne Zuschauer als gar keine Tour.»

Wie immer endet die Tour in Paris. Auch dieses Jahr? Unklar. Die Corona-Fallzahlen steigen wieder. Es stellt sich die Frage, ob die Tour überhaupt in Paris ankommen wird. Foto: Keystone

Aber die Tour ist französisches Nationalheiligtum. Und da gehört das Publikum nun einmal dazu. «Eine Tour hinter verschlossenen Türen macht keinen Sinn», sagt Tour-Chef Christian Prudhomme. Doch macht eine Tour in Krisenzeiten überhaupt Sinn? Für Experten wie Pharmakologe Fritz Sörgel ein unverantwortliches Unterfangen, für die arg gebeutelten Radteams indes eine fast schon existenzielle Notwendigkeit. 70 Prozent des Jahresetats werden durch die Tour generiert.

Dafür nehmen die Mannschaften auch ein striktes Corona-Massnahmenkonzept auf sich. In einer eigenen Blase werden die Fahrer und ihre unmittelbare Entourage von der «Aussenwelt» abgeschottet, müssen quasi ausserhalb des Rennens überall Masken tragen und sich zweimal vor der Tour sowie an den Ruhetagen Corona-Tests unterziehen. Knifflig wird es, wenn innerhalb einer Woche in einem Team zwei Kontrollen positiv sind. Dann soll der ganze Rennstall ausgeschlossen werden.

Fans wird es dieses Jahr weniger geben. Foto: Keystone

Bernal oder Roglic?

Neben der ganzen Testerei – die Dopingkontrolleure kommen natürlich auch vorbei – soll in die Pedale getreten werden. Favorit sind insbesondere zwei Fahrer zu nennen: Vorjahressieger Egan Bernal und Vuelta-Champion Primoz Roglic.

Der Kolumbianer ist im Vorjahr mit 22 Jahren und 196 Tagen zum jüngsten Toursieger seit 1909 aufgestiegen. Vor der Tour gewann er den teaminternen Machtkampf mit den Ex-Siegern Chris Froome und Geraint Thomas, die erst gar nicht im Aufgebot stehen. Gegen Roglic konnte er sich in dieser Saison aber nicht durchsetzen. Der Ex-Skispringer ist bislang der Überflieger der Saison, aber auch er blieb nicht vom Sturzpech verschont. «Ich bin bereit», sagte der Slowene.

Insgesamt zwölf deutsche Fahrer nehmen das Abenteuer auf sich. Darunter auch Ex-Meister Maximilian Schachmann trotz eines Schlüsselbeinbruchs, den er sich vor gut zwei Wochen bei einem Sturz zugezogen hat. In Sachen Stürze rechnet der Berliner bei der Tour mit «einem Gemetzel», wie er der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» sagte.

Die Schweizer an der Tour An der 107. Austragung der Tour de France nehmen mehrere Schweizer teil. So gehören mit Zeitfahr-Europameister Stefan Küng und Sébastien Reichenbach zwei Schweizer der achtköpfigen Mannschaft von Groupama-FDJ mit Leader Thibaut Pinot an. Hinzu kommen der Luzerner Michael Schär vom Team CCC und der Berner Marc Hirschi, der für die deutsche Equipe Sunweb fährt. (nih)