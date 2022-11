Ukraine-Krieg: Der Rückzug in Cherson bringt uns dem Frieden näher

Ramsan Kadyrow, der Präsident der Teilrepublik Tschetschenien, hatte in der Vergangenheit diverse hochrangige russische Militärs, darunter auch Verteidigungsminister Sergei Schoigu, scharf kritisiert. Nun aber teilt er die Entscheidung Schoigus.

Russland hat den Rückzug seiner Truppen westlich des Flusses Dnepr angeordnet. Das teilte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch mit.

Der russische Verteidigungsminister plant nun, die russischen Streitkräfte am Ostufer des Dnepr zu platzieren und eine Verteidigungslinie aufzubauen.

Herr Dubowy, was hat der Rückzug der Russen in einem annektierten Gebiet der Russen zu bedeuten? Alexander Dubowy: Es handelt sich dabei um einen taktischen Rückzug. Cherson war die einzige Provinzhauptstadt, die Russland einnehmen konnte. Dass sie sich nun aus der Stadt zurückziehen, ist eine sehr herbe Niederlage und auch das Eingeständnis der Russen dazu. Dass im russischen Staatsfernsehen nicht darüber berichtet wird, ist ein deutlicher Hinweis, dass es auch ein grosser Sieg für die Ukraine ist.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte den Rückzug damit, dass das Leben und die Gesundheit der Soldaten Vorrang haben. Wie beurteilen Sie diese Aussage? Das ist lachhaft. Die Tatsache, dass die Russen mit der faktischen Generalmobilmachung viele unerfahrene Soldaten in den Krieg schickten, zeigt, dass das Leben der eigenen Männer keine Rolle spielt. Die Russen schaffen es einfach nicht, Cherson zu verteidigen.

Weshalb? Es wäre zu offensichtlich, wer daran schuld wäre und würde auf internationaler Ebene, so auch vonseiten des globalen Nicht-Westens, scharf kritisiert werden.

Sollten die ukrainischen Truppen den Rückzug der Russen nutzen und gleich die Verteidigungslinie auf dem anderen Dnepr-Ufer angreifen?

Die Entscheidung der Russen, sich jetzt zurückzuziehen, hängt damit zusammen, dass sie die Truppen rechtzeitig in Sicherheit bringen wollen. Die ukrainischen Truppen sind also noch nicht so weit vorgerückt. Ein schnelles Vorpreschen halte ich aber nicht für wahrscheinlich. Es wäre ein zu hohes Risiko, würde die Truppen der Ukrainer verwundbarer machen und die Versorgung erschweren.