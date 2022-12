Die Angst steigt: Hypo-Zinsen als Existenz-Bedrohung

In einer Umfrage gab ein Viertel der Befragten an, das Zinsniveau als Existenzbedrohung zu sehen.

Wer ein Haus kaufen möchte, kann sich über sinkende Preise freuen. Die Anbieter von Einfamilienhäusern haben die Preise den zweiten Monat in Folge gesenkt . Vor allem in der Grossregion Zürich ists jetzt günstiger. Grund dafür sei der Nachfragerückgang wegen Inflation, unsicherer Wirtschaftslage und steigenden Hypothekarzinsen .

Und genau diese werden laut Internet-Vergleichsdienst Comparis 2023 tendenziell höher liegen. «Für das Jahr 2023 ist nochmals mit höheren Langfristzinsen zu rechnen – wenn auch mit weniger turbulenten Ausschlägen», prognostiziert Comparis-Finanzexperte Leo Hug. Der Grund ist, wie schon bei den Immobilienpreisen, die hartnäckig hohe Inflationsrate. «Ohne die Stärkung des Frankens läge die Teuerung aktuell über 4 Prozent», schätzt der Comparis-Finanzexperte. «Die Teuerung in der Schweiz dürfte auch 2023 über den von der Schweizerischen Nationalbank angestrebten 2 Prozent bleiben», glaubt Hug.

Viele blicken daher pessimistisch ins neue Jahr. 31,5 Prozent erwarten 2023 stark steigende Hypothekarzinsen. Weitere 51,6 Prozent rechnen mit einem schwachen Anstieg. Nur 6,5 Prozent sehen für 2023 tiefere Hypozinsen voraus, wie eine repräsentative Umfrage von Comparis ergeben hat. Jeder Vierte fürchtet sogar, die Hypothekarzinsen nicht mehr bezahlen zu können, sieht die steigenden Zinsen als Existenzbedrohung. Von den Befragten geben 5,1 Prozent an, sehr grosse Angst, und weitere 19,9 Prozent, eher Angst zu haben, ihre Hypothek nicht mehr bedienen zu können. In den Städten liegt der Anteil mit 34,5 Prozent höher als in der Agglomeration (22,7 Prozent) oder auf dem Land (17,7 Prozent).