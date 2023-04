Medikamenten-Krise: Jeder vierte Haushalt ist von medizinischen Engpässen betroffen

In der Schweiz fehlt es an Medikamenten, Medizinalprodukten und Personal. Das bekommen die Patientinnen und Patienten zu spüren. In einer repräsentativen Umfrage von Comparis.ch gab ein Viertel der Befragten an, im letzten halben Jahr entweder selbst von einem Versorgungsengpass betroffen gewesen zu sein oder ein anderes Haushaltsmitglied. Bei Familien mit Kindern ist gemäss Umfrage sogar jeder dritte Haushalt betroffen.