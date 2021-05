Neue Studie zeigt : Jeder Vierte in der Schweiz nimmt zu viele Säureblocker – und zu häufig

Einer Studie zufolge nehmen 25 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer Medikamente gegen Magenbrennen ein. Von Ärzten werden solche Medikamente meist in zu hoher Dosis und zu lange verschrieben.

Jeder vierte Erwachsene in der Schweiz nimmt Säureblocker, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Der am häufigsten eingesetzte Wirkstoff Pantoprazol belegt unter den Generika den ersten Platz bei den Verschreibungen und Kosten.

Laut einer Studie, die im Fachmagazin «Therapeutic Advances in Gastroenterology» publiziert wurde, werden diese Medikamente viel zu oft verwendet. Ärzte verschreiben sie bei mindestens jedem vierten Patienten zu lange und in zu hoher Dosis. In den letzten fünf Jahren haben die Verschreibungen um zehn Prozent zugenommen und die Fehlverschreibungen um 30 Prozent.