Corona-Jahr - Jeder vierte Jugendliche hat schwere depressive Symptome

Im März 2021 haben Forschende der Universität Basel Erhebung bei knapp 400 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (mehrheitlich zwischen 16 und 19 Jahre alt) in der Nordwestschweiz eine Befragung durchgeführt. Der Anteil der Befragten mit schweren depressiven Symptomen betrug 27 Prozent. «Die psychische Belastung bei Jugendlichen ist nach wie vor sehr hoch», sagt Professor Dominique de Quervain. Zum Vergleich: in der letzten Erhebung im November 2020, im Rahmen der Swiss Corona Stress Study, betrug der Anteil der befragten jungen Menschen mit schweren depressiven Symptomen 18 Prozent, wobei die jüngste Gruppe der 14- bis 24-Jährigen mit 29 Prozent am stärksten betroffen war.