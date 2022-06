Jeder vierte Schweizer kann sich keine Sommerferien leisten

Kannst du es auch kaum erwarten, deine lang ersehnten Reisepläne endlich in die Tat umzusetzen? Hoffentlich hast du sie bereits budgetiert. Denn: Eine von Allianz Partners durchgeführt Studie über das Reiseverhalten in den kommenden Sommermonaten zeigt auf, dass sich jede vierte Person in der Schweiz dieses Jahr keine Ferien leisten kann.