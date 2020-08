vor 1h

Jeder vierte Schweizer verweigert wegen Corona Bargeld

In der Corona-Krise ist digitales Bezahlen in und Bargeld out. Dennoch bleibt die Skepsis gegenüber digitalen Zahlungsmitteln gross – die Mehrheit der Schweizer will Bargeld nicht abschaffen.

von Fabian Pöschl

In der Corona-Krise hat sich das Zahlungsverhalten der Schweizer verändert. Bargeld ist immer weniger gefragt, wie eine Comparis-Umfrage ergab. Dafür ist das kontaktlose Bezahlen per Kreditkarte beliebt.

Darum gehts In der Corona-Krise ist digitales Bezahlen in und Bargeld out.

Viele haben Angst, sich mit kontaminiertem Bargeld anzustecken.

Dennoch vertrauen viele den digitalen Zahlungsmitteln nicht.

Die Corona-Krise verändert das Zahlungsverhalten der Schweizer: Münzen und Noten sind out – Schweizer zahlen seit der Pandemie lieber kontaktlos.

42 Prozent fürchten sich vor Ansteckungen mit kontaminiertem Bargeld, wie eine Umfrage des Vergleichsdiensts Comparis im Juli ergab, an der mehr als 1000 Personen teilnahmen. So trägt jeder Vierte wegen Corona kein Bargeld mehr mit sich herum.

75 Prozent der Befragten nutzen hingegen das kontaktlose Bezahlen mit einer Debit- oder Kreditkarte. Vor einem Jahr waren es knapp 60 Prozent. Zudem zahlen mittlerweile 7 Prozent meist mit dem Smartphone über Apple Pay, Samsung oder Twint. Im Jahr davor waren es noch 2 Prozent.

Grosse digitale Skepsis

Dennoch ist die Skepsis gegenüber digitalen Zahlungsmitteln nach wie vor gross. So haben zwei von drei Schweizern Sicherheitsbedenken bei einem Kartenverlust. Ausserdem vertrauen 55 Prozent nicht darauf, dass die Systeme technisch immer einwandfrei funktionieren.

56 Prozent der Befragten finden Bargeld einfacher als das digitale Bezahlen. Jeder sechste Schweizer weiss nicht, wie kontaktloses Bezahlen funktioniert. Dazu kommt die Skepsis, dass der digitale Zahlungsverkehr zu stark überwacht wird. Mehr als jeder Zweite lehnt so die Abschaffung von Bargeld ab, weil er keine digitalen Spuren hinterlassen will.

Für den Comparis-Experten Michael Kuhn ist deshalb klar: «Die Umfrage-Ergebnisse zeigen, dass vonseiten der Anbieter und der Politik noch Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, um die Akzeptanz und damit die Verbreitung von digitalen Zahlungsmitteln zu fördern.»