Schweizer Arbeitsmarkt: Jeder zehnte erwerbsfähige Ukrainer hat bereits einen Job gefunden

Gerade in sozialen und Gesundheitsberufen sei die sprachliche Verständigung essenziell.

3000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben in der Schweiz eine Arbeitsstelle gefunden.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind bislang 60’000 Menschen in die Schweiz geflüchtet, 33’000 davon sind im erwerbsfähigen Alter. Von diesen haben bislang rund 3000 eine Arbeitsstelle gefunden.

Nach Angaben des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes hat jedes zehnte Unternehmen in der Schweiz Personen aus der Ukraine angestellt. Der Verband ist darüber erfreut, ermögliche doch die Erwerbstätigkeit finanzielle Unabhängigkeit und die Teilnahme am sozialen Leben während des Aufenthalts in der Schweiz.