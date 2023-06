Zehn Prozent: Credit Suisse Mitarbeitende künden freiwillig

Die UBS sieht dies nun als ein klares Signal, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um die Integration der CS voranzutreiben. Dies bestätigte Sergio Ermotti, der CEO der UBS, in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF.

Circa zehn Prozent der Belegschaft der Credit Suisse haben in den letzten Monaten gekündigt. Bereits vor der Übernahmen, und auch in den Wochen danach, hat rund jeder zehnte die Bank verlassen, wie Sergio Ermotti, der CEO der UBS, in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF bestätigte.