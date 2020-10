Laut einer TCS-Umfrage will sich zudem knapp jede zehnte Person in den nächsten drei Jahren vermutlich ein Elektroauto anschaffen.

Viele Schweizer setzen sich in der Pandemie lieber in ihr Auto, statt den öffentlichen Verkehr zu nutzen.

Elektroautos liegen in der Schweiz im Trend. Innerhalb von zwei Jahren steigerte sich der Anteil der Elektrofahrzeuge um das Fünffache auf über 10 Prozent. Der Boom scheint auch kein Ende zu nehmen: Knapp jede zehnte Person gibt an, sich in den nächsten drei Jahren vermutlich ein Elektroauto anschaffen zu wollen, wie eine TCS-Studie zeigt.

Zum Boom der Elektromobilität trägt auch die Corona-Krise bei. Denn viele Schweizer setzen sich in der Pandemie lieber in ihr Auto, statt den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Weil die meisten aber auch die Umwelt schonen wollen, boomen Elektroautos, wie es weiter heisst.

Elektroautos werden günstiger

In Zukunft dürfte über die Hälfte der Schweizer laut TCS also mit einem Elektroauto unterwegs sein. Hauptgrund für die Anschaffung eines Elektroautos bleiben für die meisten in erster Linie Klimaüberlegungen. Der Glaube an die Technologie und auch finanzielle Überlegungen stehen an zweiter Stelle.