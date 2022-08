Umfrage: Jeder zweite Schweizer ist unzufrieden mit den Politikern in Bern

Glaubst du, die Politisierenden vertreten in Bern die Ansichten und Meinungen des Volks?

Ja. Betreffend meinen Anliegen und Wünsche fühle ich mich von den Politikern gut vertreten. Nein. Die Politiker versuchen in erster Linie, ihre eigenen Ansichten durchzuboxen. Mal so, mal so. Es ist aber auch schwierig, alle Anliegen und Ansichten zu vertreten. Ich interessiere mich nicht für Bundesbern. Es ist mir egal. Die machen sowieso, was sie wollen.