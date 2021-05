Studie der Unicef : Jedes dritte Kind erfährt in der Schule körperliche Gewalt

Gemäss einer Studie der Unicef erleben 32 Prozent der Schweizer Schülerinnen und Schüler Gewalt durch Kolleginnen und Kollegen. Zuhause sind 29 Prozent betroffen. Auch Kinderarmut macht den Experten Sorge.

Gewalt ist in der Schule für viele an der Tagesordnung.

In Jahr 1997 hat die Schweiz die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 1997 ratifiziert und sich damit verpflichtet, dem UN-Kinderrechtsausschuss regelmässig über die Umsetzung der Kinderrechte zu rapportieren. Nun hat das Uno-Kinderhilfswerk Unicef zusammen mit dem Institut für Soziale Arbeit und Räume IFSAR Ostschweizer Fachhochschule insgesamt 1715 Kinder und Jugendliche von neun bis 17 Jahren aus der Schweiz und Liechtenstein zu Kinderrechten in den Lebensbereichen Familie, Schule, Freizeit und Wohnort befragt. Die Ergebnisse der Umfrage wurden gestern publiziert.

Mitbestimmung wird über der Hälfte der Befragten in der Schule und zuhause verweigert. «Das hat uns überrascht, weil in den Lehrplänen Meinungsbildung und Partizipation explizit verankert ist», sagt IFSAR-Studienleiterin Mandy Falkenreck. Rund jeder dritte Befragte gab zudem an, dass er unter der Woche zu wenig Zeit habe, sich zu erholen oder zu entspannen.

Auch Armut ein Thema

Besonders auffallend seien die Antworten der armutsbetroffenen Befragten gewesen, heisst es in der Studie weiter. Die Daten würden darauf hinweisen, dass armutsbetroffene Kinder und Jugendliche regelmässig Gewalt und Diskriminierung erfahren und dass sozioökonomisch benachteiligte Kinder weniger Möglichkeiten hätten, ihre Rechte wahrzunehmen. «Kinderarmut stellt in der Schweiz und in Liechtenstein nach wie vor ein zentrales gesellschaftliches Thema dar», so Bettina Junker, Geschäftsleiterin Unicef Schweiz und Liechtenstein.