Catering-Frust in Basel : «Jedes Grümpeli besser organisiert» – FCB-Fans toben über Stadion-Catering

1 / 3 Das Catering im Joggeli frustriert die FCB-Fans. Auf dem Platz sorgen die Spieler für Spektakel. Neben dem Platz machen die Verpflegungsstände Probleme. Marc Schumacher/freshfocus Beim FC Basel will man reagieren. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Das Catering im St. Jakobspark macht Probleme.

Die Fans sind gefrustet.

Der FC Basel entschuldigt sich.

Auf dem Platz lieferte der FC Basel gegen Bröndby am Donnerstagabend ein Spektakel. Am Ende setzte man sich im Elfmeterschiessen gegen die Schweden durch und feierte gemeinsam mit den Fans den Einzug in die Playoffs zur Conference League.

Für die Fans war der Stadion-Besuch aber einmal mehr ein Frust – zumindest abseits des Platzes, wie zahlreiche Reaktionen auf Twitter zeigen. Das Catering macht grosse Probleme, besonders wenn mehr als 20’000 Fans im Joggeli zu Gast sind. «In der Pause waren Hot Dogs und die Joggeliwurst ausverkauft. Die Wartezeit betrug 30 Minuten.»

Ein weiterer Anhänger war noch frustrierter: «Bin ab der 35. Minute bis zum Beginn der zweiten Hälfte angestanden und habe alle drei Tore verpasst. Nach Spielschluss habe ich nochmals 20 Minuten aufs Depot warten müssen.» Er ergänzt seinen Eintrag mit den Worten: «Nie mehr.» Ein weiterer User meint: «Jedes Grümpeli ist besser organisiert.»

Biercorner sollen Abhilfe schaffen

Beim FC Basel ist man sich der Problematik durchaus bewusst. In einer Vereinsmitteilung heisst es: «Die Thematik ist für den FCB hoch prioritär, die angestrebten Verbesserungen schreiten aber aus verschiedenen Gründen leider nicht im gewünschten Tempo voran.» Immerhin ist eine teilweise Entlastung in Sicht. Die Situation sei für alle unbefriedigend, so der Club weiter.

Eine Anpassung, die es in Zukunft geben wird, sind die Biercorner an diversen Stellen im Stadion. Dazu plant man für die Becher-Rückgabe weitere Verbesserungsmassnahmen. Das Ziel des Vereins: «Der FCB kann weiterhin in einem vollen und emotionsgeladenen Joggeli spielen und trotzdem jeder Zuschauer und jede Zuschauerin bestens verpflegt werden.»

Die Catering-Problematik ist nichts Neues. Die Cateringstände werden zum Teil von Concordia Basel, dem kleinen Nachbarsclub, geführt. Die Wartezeiten sind lang, die Systeme fehlerbehaftet und die Qualität lässt oft zu wünschen übrig. Unter der alten Führung wurden die Kapazitäten im Stadion verkleinert – das rächt sich nun, da die 20’000er-Grenze oftmals geknackt wird. Das nächste Spiel steht bereits am Sonntag auf dem Programm. Um 16.30 Uhr gehts gegen Lugano.