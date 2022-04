Strafgericht BS: Folterverhör im Hotelzimmer – sechs Jahre Haft für Gewaltexzesse an Ex-Freundin

1 / 4 Das Basler Strafgericht verurteilte am Mittwoch einen schwerst gewalttätigen Mann, der seine Ex-Freundin beinahe getötet hatte, zu sechs Jahren und einem Monat Haft. Kanton BS Im Juli 2021 legte er seine bewusstlose Ex-Freundin bei dieser Garageneinfahrt ab und wurde kurze Zeit darauf verhaftet. Dominik Plüss Zuvor kollabierte die damals 25-Jährige im Keller einer nahe gelegenen Wohnliegenschaft. In der Nacht zuvor hatte er der Frau schwerste Gewalt angetan. Dominik Plüss

Darum gehts Am Mittwoch verurteilte das Basler Strafgericht einen 42-jährigen Ungarn zu sechs Jahren und einem Monat Haft.

Der Mann hatte seiner Ex-Freundin schwerste Gewalt angetan und beinahe getötet.

Obwohl die 26-jährige Frau sich vor Gericht kaum erinnern und ihren Ex-Freund nicht belasten wollte, sprachen die Beweise eine klare Sprache.

«Das Würgen war akut lebensgefährlich, das tut man, wenn man jemanden mit blossen Händen töten will. Jedes Kind weiss das», hielt Gerichtspräsidentin Katharina Giovannone dem Beschuldigten vor. Dieser sass regungslos im Rollkragenpullover am Mittwochnachmittag dem Fünfergericht gegenüber, das ihn soeben zu sechs Jahren und einem Monat Haft verurteilt hatte. Der 42-jährige Ungare hatte seine wesentlich jüngere Ex-Freundin, eine ungarische Prostituierte, aufs schwerste misshandelt. Der Mann war bereits einschlägig vorbestraft und soll ebenfalls im Rotlichtmilieu tätig sein.

Seine Gewaltexzesse gipfelten letztes Jahr am 11. Juli in einem Zusammenbruch der 26-Jährigen in einem Keller einer Muttenzer Wohnliegenschaft. Daraufhin «entsorgte» er die vermeintlich leblose Frau vor einer Garageneinfahrt und wurde kurz darauf verhaftet.

Mit dem Schuldspruch wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, Gefährdung des Lebens, mehrfacher schwerer Körperverletzung und weiterer Delikte geht auch ein achtjähriger Landesverweis gegen den Ungar einher. Zudem muss er Genugtuung über 10’000 Franken sowie Verfahrens- und Urteilskosten in der Höhe von 60’000 Franken ausrichten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Haftstrafe von neuneinhalb Jahren.

«Verhör» mit Foltermethoden im Hotel

Am Tag vor seiner Verhaftung hatte er seine Ex-Freundin in einem Hotelzimmer in Basel «verhört» und schwerste Gewalt angetan. Die Verletzungen sind teilweise auf Video dokumentiert, weil er das «Verhör» auf Video aufgezeichnet hatte. «Man sieht, dass sie verletzt ist und Blut auf der Bettwäsche ist», so Giovannone. Nebst Faustschlägen hatte er sie in den «Verhörpausen» auch mit dem WC-Deckel und Föhn geschlagen. Zudem hatte er sie mehrfach gewürgt. Ein Gutachten bestätigte später, dass ein Tod infolge einer Hirnblutung nahe war. Nach der Folter im Hotel brachte er das Opfer nach Muttenz, wo sie dann im Keller einer Bekannten des Beschuldigten kollabierte.