Fake-Blitzer in Hombrechtikon ZH«Jedes Mal erschrecke ich mich ab dem doofen Teil»

«Jedes Mal erschrecke ich mich ab dem doofen Teil», schrieb eine Nutzerin kürzlich auf Facebook. Sie meint damit einen Fake-Blitzer, der an der Etzelstrasse in Hombrechtikon hinter einem Zaun in einem privaten Garten steht. Damit sollen die Autofahrer wohl dazu motiviert werden, die dort geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h einzuhalten. Entsprechend äussert sich eine andere Nutzerin in den Kommentaren: «Wenn man sieht und hört, wie schnell einige Autos an der Etzelstrasse fahren, da hat man volles Verständnis für diese Aktion.»