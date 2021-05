Michelle Obama sorgt sich um Töchter : «Jedes Mal, wenn sie allein ins Auto steigen, mache ich mir Sorgen»

Die ehemalige First Lady der USA hat Angst, dass ihre Töchter Opfer von Polizeigewalt werden könnten. Sie fordert die Menschen auf, mehr darüber zu sprechen.

Wegen des anhaltenden Rassismus in den USA und Vorurteilen der Polizei ist Michelle Obama nach eigenen Angaben immer besorgt, wenn eine ihrer Töchter alleine mit dem Auto fährt. Die an sich unverfängliche Tatsache, dass die Kinder ihren Führerschein machen, fülle bei Eltern «die Herzen mit Angst», sagte die frühere First Lady (57) in einem Interview des Senders CBS.