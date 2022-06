Strafgericht BS: «Jedes Mal, wenn sie auf ein öffentliches WC geht, wird sie sich daran erinnern»

Auf dem WC eines Hotels in Basel hat ein 37-Jähriger ein zehnjähriges Mädchen eingesperrt, um sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.

«Sie hätten das ganze Leben des Mädchens zerstört»

Am Montag verschloss sich der Beschuldigte gegenüber jeglichen Fragen des Dreiergerichts. Der Mann in Fussfesseln, der sich seit der Straftat im Freiheitsentzug befindet, schwieg. Sein Anwalt habe ihm dazu geraten.

In ihrem Plädoyer untermauerte die Staatsanwältin vehement, dass es lediglich dem Mut und der schnellen Reaktion des Mädchens zu verdanken sei, dass es an jenem Tag in der WC-Kabine nicht zu einer Vergewaltigung gekommen sei. «Wenn sie da ein anderes Mädchen erwischt hätten, das nicht geflüchtet wäre, es wäre eine Katastrophe gewesen. Sie hätten das ganze Leben dieses Mädchens zerstört», so die Staatsanwältin. Dass es nicht zum Äussersten gekommen sei, dürfe das Gericht dem Beschuldigten jedoch nicht zugute halten. «Er hätte nicht freiwillig von ihr abgelassen.»