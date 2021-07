Impfszenen im TV - «Jedes Mal wird im wahrsten Sinne des Wortes zugestochen»

«Medien sind nicht Teil der Impfkampagne»

Herr Süss*, sollen in TV-Beiträgen Szenen vom Stich in den Oberarm zurückhaltender gezeigt werden?

Mir fällt auf, dass viele Fernsehbeiträge zum Thema Corona-Impfung mit konkreten Impf-Szenen illustriert werden. Bereits zu Beginn der Impfkampagne fragte ich mich, wie gut diese Bilder des körperlichen Eingriffs beim Publikum ankommen. Eine Nadel, die in die Haut gestochen wird, ist ein Bild, das bei vielen Menschen eher Angst auslöst.