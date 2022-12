Tattoos: Kann man danach süchtig werden?

«Tattoos sind ein Eingriff in die Integrität der Haut und des Körpers»

Tattoos sind beliebt, jeder vierte in der Schweiz hat eines. Wieso möchten so viele Menschen ein Tattoo haben?

Das Stechen eines Tattoos ist kein medizinischer Eingriff, es ist aber ein Eingriff in die Integrität der Haut und des Körpers. Einfach gesagt, werden beim Tätowieren Löcher in die Haut gestochen, damit die Farbe eingebracht wird – ein Risiko besteht immer.

Mit Infektionen, allergischen Reaktionen und Hautgranulome, also kleine Knötchen – das sind alles auf der Haut sichtbare Folgen. Doch was mit der Farbe unterhalb der Haut passiert, ist ungewiss. Denn es ist so, dass das Immunsystem das Fremdmaterial komplett entfernen möchte. Bis zu 60 Prozent der Farbe wird in den Körper abtransportiert und landet in anderen Organen – das wiederum ist von aussen betrachtet nicht sichtbar.