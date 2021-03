Mauro Lustrinelli war gut gelaunt am Montagnachmittag an der Medienorientierung der Schweizer U-21-Nati vor dem alles entscheidenden Spiel am Mittwoch gegen Portugal. «Wir machten mit der Mannschaft einen Ausflug zu einem Schloss in Ljubljana, ein wenig Abstand vom Hotel tut den Jungs gut. Es ist wichtig, so schnell wie möglich die Niederlage gegen Kroatien aus den Köpfen zu bringen», so Lustrinelli auf die Frage, wie das Team die knappe 2:3-Pleite gegen die Kroaten verarbeitet hat.