Jedes vierte Handy ist ungenügend geschützt – ist deines auch dabei?

Männer updaten häufiger

Unterschiede gibt es auch dann, wenn man die Nutzerinnen und Nutzer nach verwendeten Betriebssystemen aufteilt. So achten mehr iPhone-Userinnen und -User auf die Sicherheit. Laut Comparis installieren 78 Prozent der Personen mit einem iPhone alle Updates (20 Prozent manchmal). Bei Android sind es nur 70 Prozent (und 25 Prozent manchmal). Gar keine Aktualisierungen nehmen drei Prozent der Android-Nutzerinnen und -Nutzer vor, bei den iOS-Userinnen und -Usern sind es ein Prozent.

Meldung mit Wirkung

Die Gründe, wieso Updates überhaupt installiert werden, sind ganz unterschiedlich. So geben 76 Prozent der Befragten an, dass sie ihr Handy aktualisieren, um von den technischen Verbesserungen zu profitieren. Knapp 57 Prozent geben an, dass sie die Updates aus Datenschutzgründen herunterladen. Auf dem dritten Platz ist der Grund: «Um die neuesten Features zu nutzen».