Mehr Geld – Jedes zweite Unternehmen plant 2022 eine Lohnerhöhung

Dabei sind mittlere und grössere Unternehmen eher bereit mehr Lohn zu zahlen. «Kleinere Unternehmen sind vor allem in Krisenzeiten vielfach vorsichtiger, weil sie weniger finanzielle Polster und Rücklagen haben als grössere Betriebe», erklärt Davide Villa, CEO von Jobcloud, das wie 20 Minuten zur TX Group gehört.

Für die Umfrage wurden mehr als 10'000 Arbeitnehmende sowie 800 Unternehmen in der Schweiz befragt. Dabei rechnen in der Deutschschweiz nur 20 Prozent mit mehr Geld im Portemonnaie; in der Westschweiz hingegen 36 Prozent.