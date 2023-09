Jeep Avenger: Junior-Stromer im Polo-Format

Der neueste Abenteuerfilm der amerikanischen Kultmarke Jeep spielt in der City. Mit dem Avenger fährt jetzt das erste Elektromobil der US-Marke vor. Er ist das kleinste jemals von Jeep gebaute Fahrzeug – und das erste Modell, das ausschliesslich für Europa konzipiert wurde. Bis 2026 sollen vier batterieelektrische Fahrzeuge das Portfolio ergänzen, bis 2030 will die US-Marke ihre Palette in Europa komplett auf BEV-Modelle umgestellt haben.