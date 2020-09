Jeep geht mit Elektropower ins Gelände

Plug-in-Hybride (PHEV) sind auf dem Vormarsch. Was aber, wenn man damit ins Gelände will? Brave SUV zum Einstecken gibt es einige, wie etwa der Mini Countryman oder der Hyundai Kona – für raues Gelände taugen die aber nicht. Jeep schafft jetzt Abhilfe: Der Offroad-Spezialisten bringt einige Modelle als PHEV – der Renegade und der Compass machen den Anfang.

Jeder Jeep muss sich das Prädikat «Trail rated» verdienen, bevor er auf den Markt kommt. 60 Grad steile Schotterpisten, tiefe Wasserlöcher oder hohe Felsbrocken – nur wer so was schafft, bekommt das Gelände-Siegel. Das gilt auch für die PHEV: «Die Kombination von echter Geländegängigkeit und elektrischem Antrieb kann sonst niemand bieten», sagt Antonella Bruno, Europachefin von Jeep.

Beim Test auf dem Fiat-Gelände im italienischen Balocco beweist der Jeep Renegade 4xe in der Trailhawk-Ausstattung seine Fähigkeiten abseits befestigter Wege. Per «Selec-Terrain»-System können fünf verschiedene Betriebsmodi für Antrieb und Fahrwerk gewählt werden. In der «4WD-Sperre» wird bis 15 km/h ein permanenter Allradantrieb aktiviert – an der Hinterachse über den 60-PS-Elektromotor. Der Modus «4WD Low» kann dabei mithilfe des E-Motors sogar ein Untersetzungsgetriebe simulieren.