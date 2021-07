Elektro-Strategie - Jeep macht Schluss mit Verbrenner

SUV? Nein, bei Jeep handelt es sich – zumindest bei ein paar Modellen – nicht um Sports Utility Vehicles, sondern um Geländewagen. Also Autos, die jenseits geteerter Strassen mehr Spass und Sinn machen, als auf dem Weg von Bern nach Zürich. Theoretisch zumindest. Denn von den 1531 im ersten Halbjahr in der Schweiz verkauften Jeep, haben wohl nur ein paar wenige nasse oder dreckige «Füsse» gekriegt. Und wenn, dann wohl wegen dem Hochwasser und nicht wegen dem Abenteuergeist der Besitzerinnen und Besitzer.

Egal. Die Amis kündigen zum 80. Geburtstag eine grosse Elektro-Offensive an: Schon 2025 soll in jeder Baureihe der Stellantis-Tochter mindestens eine Variante mit reinem E-Antrieb zu finden sein – vom kleinen Renegade bis zum kommenden Luxus-Allradler Wagoneer. 70 Prozent des weltweiten Absatzes sollen bereits Mitte des Jahrzehnts auf elektrifizierte Modelle entfallen. Also entweder auf reine Stromer oder die bereits in der Schweiz erhältlichen Plug-in-Hybride: Compass, Renegade und Wrangler.

Lautlos und autonom

Jeep verfolgt a ber a uch weitere Technik-Plän e: So sollen Elektromodelle der Marke künftig autonom durchs Gelände fahren können – während sich die Insassen im Liegen den Sternenhimmel anschauen. Ob das Sinn macht? Keine A hnung. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass das autonome Fahren auch auf geteerten Strassen stockt, müssen wir uns noch lange nicht vor leise sirrenden autonomen Jeeps auf Wanderwegen (ist bei uns sowieso verboten) fürchten. Sinnvoller: D as sogenannte Peer-to-peer-Charging soll künftig möglich sein. Dabei kann ein Auto mit vollem Akku seinen Strom per Kabel direkt an ein Fahrzeug mit niedrigerem Batterie-Stand übertragen. Und das klappt auch in der City.