Würde der reichste Mann der Welt auf einen Schlag sein gesamtes Vermögen in Bargeld umwandeln, wäre der Geldhaufen über 2000 Tonnen schwer, etwa so viel wie 20 Blauwale zusammen.

Der reichste Mann der Welt kann sich praktisch alles leisten, was er will.

Die Flut von Online-Bestellungen in der Corona-Krise hat Amazon-Chef Jeff Bezos noch reicher gemacht: Wie das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet, beträgt sein Vermögen seit Mittwoch 204,6 Milliarden Dollar. Damit ist Bezos weltweit der erste Mensch, der einen Reichtum in dieser Grössenordnung angehäuft hat.

Am Mittwochn achmittag stieg die Amazon-Aktie um zwei Prozent, was dazu führte, dass auch das Nettovermögen von Bezos um 4,9 Milliarden Dollar zunahm. Bereits am 21. Juli hatte Bezos sein Vermögen um rekordhafte 13 Milliarden Dollar gesteigert. Das war der grösste Sprung innert eines einzigen Tages, den der Milliardärs-Index von Bloomberg je verzeichnet hatte.