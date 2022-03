Amazon-Gründer Jeff Bezos lässt Pete Davidson ins All fliegen

Erst flog der Amazon-Gründer selbst in den Weltraum. Nun möchte der 58-Jährige den Komiker Pete Davidson (28) auf eine Reise in den Kosmos schicken.

Darum gehts: Jeffrey Bezos (58) schickt den Komiker Pete Davidson ins Weltall.

Dies wäre bereits der vierte Ausflug in den Weltraum, den der Amazon-Gründer organisiert.

Ob der Lover von Kim Kardashian für sein Ticket ins All bezahlen muss, ist bisher nicht bekannt.

Rapper Kanye West (44) würde sich wohl freuen, wenn er Pete Davidson (28) in den Weltraum katapultieren könnte. Doch das übernimmt jetzt Amazon-Gründer Jeff Bezos für ihn. Der 58-Jährige schickt den Komiker nämlich auf einen Ausflug ins Weltall. Der Freund von Kim Kardashian wird am 23. März gemeinsam mit fünf anderen Passagieren an Bord der «New Shepard» an einem rund zehnminütigen Flug in den Weltraum teilnehmen. Das teilte die Bezos-Firma «Blue Origin» mit.

Es wäre bereits der vierte All-Ausflug von Bezos Raketen: Beim ersten im Juli 2021 war unter anderem der Milliardär selbst an Bord. Beim zweiten im Oktober 2021 war der 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner dabei. Am dritten Flug im Dezember nahmen Laura Shepard Churchley, die Tochter des ersten US-Amerikaners im All, und der TV-Moderator Michael Strahan teil. Pete Davidson ist also nur ein weiterer berühmter Gast von Bezos Flügen. Ob der Komiker für sein All-Ticket bezahlen musste oder auf Einladung von Bezos fliegt, teilte Blue Origin bisher nicht mit.

Freund von Kim Kardashian

Bisher stand Pete Davidson des Öfteren wegen einer ganz anderen Sache im Rampenlicht – seiner Beziehung zu Kim Kardashian . Seit sich die 41-Järige vom Musiker Kanye West (44) scheiden liess, steht Pete nämlich ganz oben auf der Feindes-Liste des Rappers. In seinem neusten Musikvideo zum Song «Eazy» begräbt Kanye eine Puppe, die dem neuen Freund seiner Ex gefährlich ähnlich sieht.

Davidson wurde durch seine Auftritte in der Comedy-Show «Saturday Night Live» berühmt. Seither hat der 28-Jährige eine steile Karriere hingelegt und war schon in der Show «Jimmy Kimmel Live!» oder der Hit-Serie «Brooklyn Nine-Nine» zu sehen. Weiter erlangte der Schauspieler Aufmerksamkeit durch seine Beziehung zu der Sängerin Ariana Grande. Das Paar verlobte sich im Jahr 2018, trennten sich aber kurz daraufhin wieder. In ihrem Song «Thank u next» ging die 28-Jährige auf die Beziehung zu Pete ein und erwähnte ihren Ex sogar beim Namen.

