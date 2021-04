Milliardenschwerer Nasa-Auftrag - Jeff Bezos und Elon Musk streiten sich um den Mond

Der SpaceX-Gründer und Tesla-Boss Elon Musk reagierte auf Twitter mit einem frechen Spruch auf die Berichte, dass Bezos’ Blue Origin sich gegen den Entscheid der Nasa wehren will: «Er bekommt keinen hoch (in die Erdumlaufbahn).»

Darin heisst es, die Bewertung des eigenen Vorschlags sei fehlerhaft gewesen und technische Schwierigkeiten bei SpaceX seien kleingeredet worden. Zudem sei ursprünglich geplant gewesen, dass zwei Firmen den Auftrag in Konkurrenz zueinander ausführen werden – darum war Blue Origin von der Vergabe an SpaceX überrascht. Blue Origin befürchtet, dass die Nasa mit der Vergabe die Rückkehr der Menschen auf den Mond gefährdet.

Dass sich Superreiche wie Bezos und Musk das Weltall vorknöpfen, liegt laut Wirtschaftspsychologe Christian Fichter von der Kalaidos Fachhochschule an der menschlichen Natur. Die meisten Menschen seien darauf aus, für sich das Maximum rauszuholen: «Die meisten von uns sind ein bisschen grössenwahnsinnig.» Für die beiden Milliardäre sei das Maximum in diesem Fall die Eroberung des Weltalls.

Die Firmen der beiden Weltraum-Pioniere kommen sich aber bereits in der Erdumlaufbahn in die Quere: So will SpaceX Satelliten in einer Höhe um die Erde kreisen lassen, die Blue Origin nicht passt. Denn Bezos’ Firma hat wiederum selbst Satelliten in diesem Bereich geplant.