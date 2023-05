Jeff Bezos und Lauren Sanchez: Heiraten sie im Weltall?

1 / 7 Seit 2019 sind Jeff Bezos und Lauren Sánchez offiziell ein Paar. AFP Nun sollen der Amazon-Gründer und die Journalistin vor den Traualtar treten wollen. AFP Der 59-Jährige soll auf seiner Superjacht um die Hand seiner Partnerin angehalten haben. Superyachttimes.com

Darum gehts Seit 2018 sind Amazon-Gründer Jeff Bezos und die Journalistin Lauren Sánchez ein Paar. Kürzlich soll der 59-Jährige um die Hand seiner Liebsten angehalten haben.

Quellen bestätigen dies diversen Medien. Zudem wurden Bilder veröffentlicht, die einen XXL-Ring an der linken Hand der 53-Jährigen zeigen.

Inzwischen wird darüber spekuliert, ob die beiden als erste Menschen überhaupt im Weltraum heiraten werden.

Als frisch verlobtes Paar schweben Jeff Bezos (59) und Lauren Sánchez (53) derzeit wohl im siebten Himmel. Doch für den Amazon-Gründer und die Journalistin soll es noch weiter hinausgehen. Wie «Daily Star» spekuliert, könnte sich der 59-Jährige etwas ganz Besonderes für seine Vermählung einfallen lassen. Demnach könnten er und seine Zukünftige die ersten Menschen sein, die im Weltraum heiraten!

Bezos wäre zweifelsohne der richtige Mann für so eine Aktion: So gehört ihm die Raumfahrt-Unternehmung Blue Origin, die an der Zukunft bemannter All-Flüge forscht und arbeitet. Als Chef machte er bereits 2021 einen Kurztrip an den Rand des Weltraums – zur sogenannten Kármán-Linie, die etwa 100 Kilometer über dem Meeresspiegel liegt. Mit dem ersten Jawort in anderen Sphären würde er nicht nur in die Geschichte eingehen, sondern könnte auch seine ewigen Rivalen Richard Branson (72) und Elon Musk (51), die ebenfalls im Weltall-Business tätig sind, in den Schatten stellen.

Ob Jeff dieses Vorhaben wirklich in Erwägung zieht, ist unklar, denn ein Statement gibt es nicht. Sicher ist aber, dass er sich, wenn es um seine Lauren geht, nicht lumpen lässt. Bereits die kürzliche Verlobung fand offenbar spektakulär auf seiner 500-Millionen-Dollar-Jacht in Südfrankreich statt – mit einem beachtlichen Ring, selbstverständlich. «Der Diamant scheint extrem weiss zu sein. Basierend auf einer Klarheit, die einem so hohen Farbgrad entspricht, würde ich die Kosten für einen solch aussergewöhnlichen Ring auf drei bis über fünf Millionen Dollar schätzen», vermutete der Juwelier Briony Raymond gegenüber «People».

Jeff Bezos und Lauren Sánchez leben ihre Liebe aus

Der Milliardär und die Rundfunkjournalistin lernten sich 2018 kennen und lieben und gelten seither als unzertrennlich. Die Beziehung wurde allerdings erst 2019 öffentlich – nachdem Bezos’ Mega-Scheidung abgeschlossen war. Auch Lauren Sánchez liess sich zu diesem Zeitpunkt nach 13 Jahren Ehe von ihrem Mann Patrick Whitesell (58) scheiden, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Aus einer früheren Beziehung mit dem ehemaligen NFL-Star Tony Gonzalez (47) hat sie einen weiteren Sohn.

Inzwischen lassen Jeff und Lauren die Welt an ihrer Liebe teilhaben. Zu seinem 59. Geburtstag im Januar widmete sie ihrem Liebsten eine rührende Liebeserklärung via Instagram. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Mann meiner Träume, der meine Welt mit seinem Lachen und seinem freundlichen Herzen erhellt», so die liebevollen Zeilen. Und weiter: «Du hast mir gezeigt, dass es keine grosse Liebe gibt, für die man nicht tapfer kämpfen muss. Danke, dass du immer an meiner Seite bist und dass du der liebevollste und unterstützendste Partner bist. Ich bin so dankbar für die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, und für die Abenteuer, die uns noch bevorstehen.»