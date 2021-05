US-Raumfahrtfirma Blue Origin : Jeff Bezos versteigert freien Platz ins All

Das Space-Unternehmen des Amazon-Gründers will im Juli den ersten bemannten Flug ins Weltall durchführen. Das Abenteuer ist jedoch eine kurze Angelegenheit.

Für 10 Minuten ins All: In dieser Passagierkapsel an Bord der Rakete New Shepard ist noch ein Platz frei. (Archivbild)

Das US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos will im Juli erstmals Menschen ins All bringen – und versteigert einen freien Platz. Die Rakete New Shepard wird am 20. Juli in den Weltraum starten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Interessenten können online dafür mitsteigern. Der Gewinner wird am 12. Juli bekannt gegeben.