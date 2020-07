Beauty-Youtuber-Beef

Jeffree Star entschuldigt sich bei James Charles

Jeffree Star ist nach einem Monat Pause mit einem Video zurück. Darin entschuldigt er sich bei James Charles – und verlangt Gerechtigkeit für Breonna Taylor.

Jeffree Star (34) hat sich in seinem neuen Video mit dem Titel «Doing What’s Right» zu den Behauptungen seiner Youtube-Kollegin Tati Westbrook (38) geäussert, er und Shane Dawson (31) hätten sie vor einem Jahr dazu manipuliert, ihr «Bye Sister»-Video gegen James Charles (21) zu posten.

Das Youtube-Drama geht in die nächste Runde. Denn einen Monat nachdem Tati Westbrook (38) ein Video postete , in dem sie Jeffree Star (34) und Shane Dawson (31) beschuldigte, sie dazu manipuliert zu haben, ein Enthüllungsvideo über James Charles (21) zu drehen, meldet sich Beauty-Guru Jeffree nun persönlich. Das Video hatte nach kurzer Zeit mehr als zehn Millionen Klicks.

Unter dem Videotitel «Doing Whats’ Right» erklärt Star, warum er so lange mit seiner Antwort gewartet hat. «Normalerweise nehme ich sofort mein Handy, poste, was ich denke, ohne die Konsequenzen, die meine Aussagen für andere haben könnten, zu bedenken.» Zum ersten Mal in seinem Leben würde er sein eigenes Verhalten wirklich überdenken, erzählt er auf seinem goldenen Samtsofa sitzend.