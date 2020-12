Jeffree Star verkauft seine pinke Luxus-Villa mit Verlust

In diesem Haus in Calabasas, Kalifornien, lebte Jeffrey Star von 2016 bis Anfang 2020.

Gewagte Inneneinrichtung verlangsamt Verkauf

Ein Grund, warum das Haus an dem sonst so beliebten Standort Calabasas mehrere Monate brauchte, um einen neuen Käufer oder eine neue Käuferin zu finden, dürfte die Inneneinrichtung sein: Nicht viele suchen vermutlich nach einer mediterranen Villa mit pinkfarbenen Wänden. Die Wände sind übrigens nicht nur pink gestrichen, sondern teilweise auch mit verschiedenen Stoffen verkleidet.

In dem 631 Quadratmeter grossen Haus gibt es nur wenig, das nicht pink ist – darunter zwei der fünf Gästezimmer, von denen eines in Brauntönen gehalten ist, das andere in Rot. Star wird sein Haus kaum vermissen: Er wohnt seit Anfang Jahr in einer fast 2000 Quadratmeter grossen Villa mit riesiger Garage und Glaslift.