Kritiker glauben, das Motiv sei eine Referenz auf eine frühere Aussage, in der Jeffree eine schwarze Bloggerin «Ratte» nannte.

Eines der Bildmotive zeigt eine schwarze Frau, die in einer Mausefalle kniet.

Kaum ist die letzte Kontroverse halbwegs in Vergessenheit geraten, macht Jeffree Star wieder mit neuen Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam: Bereits mehrfach wurde dem Beauty-Youtuber und Unternehmer in den vergangenen Monaten Rassismus vorgeworfen, nun konfrontieren Fans und Follower den 34-Jährigen auf Social Media erneut mit Anschuldigungen.

Dies, nachdem Jeffree vergangene Woche ein neues Produkt seiner eigenen Beauty-Marke Jeffree Star Cosmetics vorstellte. Auf den Bildern der Kampagne für den «Velvet Trap»-Lippenstift ist unter anderem eine schwarze Frau zu sehen, die inmitten einer übergrossen Mausefalle platziert ist. Dieses Motiv, so argumentieren Kritiker, untermauere vergangene rassistische Aussagen Jeffrees.

«Mausefalle war kein Zufall»

«Es ist superkomisch, eine schwarze Frau in einer Falle für Nagetiere zu fotografieren», schreibt eine Userin auf Twitter. «Vor allem weil Jeffree in der Vergangenheit schwarze Frauen ‹Ratten› nannte.» Zahlreiche Nutzer weisen auf Social Media aktuell darauf hin, dass der kontroverse Youtuber 2017 einen Tweet absetzte, in dem er die schwarze Bloggerin Jackie Aina (33) als «Ratte» bezeichnete. «Ich habe diese irrelevante Ratte schon vor Monaten blockiert», steht im mittlerweile gelöschten Post, von dem Screenshots kursieren.