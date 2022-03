Karibik – Jeffrey Epsteins Privatinseln kann man jetzt für 125 Millionen Dollar kaufen 

Bis zu 125 Millionen Erlös könnten die beiden Karibikinseln Great und Little St. James einbringen.

Jeffrey Epstein war für schwere Sexualdelikte angeklagt und starb 2019 in einer New Yorker Gefängniszelle.

Der Financier Epstein kaufte die 90 Hektar grosse Karibikinsel Little St. James – die besser erschlossene der beiden Inseln – vor rund 25 Jahren für fast acht Millionen Dollar (7,5 Millionen Franken). Neben einer Hauptwohnanlage und vier Gästevillen umfasst die Insel auch einen Helikopterlandeplatz, einen privaten Anlegesteg, zwei Pools, drei Privatstrände, ein Fitnessstudio und eine Tiki-Hütte, berichtet der Guardian .

Epstein soll 12-Jährige auf Insel missbraucht haben

Epstein wurde von der Generalstaatsanwältin der US-Jungferninseln beschuldigt, Mädchen im Alter von zwölf Jahren auf Little St. James sexuell missbraucht zu haben. In der vor zwei Jahren eingereichten Klage hiess es weiter, ein 15-jähriges Mädchen habe versucht, schwimmend von der Insel zu fliehen, sei dann aber gefangengenommen und ihr Reisepass sei beschlagnahmt worden.

Erlös für Beilegung von Rechtsstreitigkeiten

Der Erlös aus dem Verkauf der Inseln wird für die Beilegung ausstehender Rechtsstreitigkeiten und für die Kosten des Nachlasses verwendet, sagte Daniel Weiner, ein Anwalt des Epstein-Nachlasses, dem Wall Street Journal. Zudem gab Weiner an, dass bereits 121 Millionen Dollar aus Epsteins Nachlass für die Entschädigung der Opfer des verstorbenen Financiers im Rahmen des Epstein-Opferentschädigungsprogramms verwendet worden seien.

Berichten zufolge hat Epstein im Laufe der Jahre eine Reihe hochrangiger Gäste auf Little St. James empfangen. Eines von Epsteins angeblichen Opfern, Virginia Giuffre, behauptete in einer Zivilklage, Prinz Andrew habe sie auf der Insel missbraucht. Prinz Andrew wies die Vorwürfe zurück und sagte, er könne sich nicht an ein Treffen mit Giuffre erinnern.