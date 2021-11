Massenschlägerei – «Jemand ging mit einem Taser auf Leute los»

Am Sonntag kam es im Basler Gundeli zu einer grösseren Schlägerei.

Gegen 02.30 Uhr kam es am Sonntag in der Basler Dornacherstrasse zu einer Massenschlägerei. Dies berichtet ein News-Scout. Im Rahmen eines Events auf dem Gundeldinger Feld, einem Industrieareal mit Bars und Restaurants, sei es zu dem Gewaltakt gekommen, so der Zeuge.