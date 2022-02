Herisau AR – «Jemand hat den Notenautomaten abgeschraubt und weggenommen»

Am frühen Morgen entdeckte der News-Scout R. P., dass etwas an der Tankstelle fehlt.

News-Scout R. P. fiel am Donnerstagmorgen auf, dass bei der Agrola-Tankstelle an der Waisenhausstrasse in Herisau AR etwas fehlt. «Jemand hat den Notenautomaten abgeschraubt und weggenommen», sagt P. zu 20 Minuten. Er arbeite in der Nähe der Tankstelle, weshalb ihm das Fehlen des Automaten auffiel.