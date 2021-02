Vor über 20 Jahren war die Welt im Pokemon-Fieber. Weltweit sammelten Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene die bunten Karten und tauschten sie untereinander. Mit der Handyapp «Pokemon Go» kehrten die Monster 2016 dann zurück in den Mainstream. Seither stiegen die Preise der seltenen Sammelkarten in unvorstellbare Höhen und sind nun gefragter denn je. Grund dafür sind zahlreiche Youtuber und Streamer, welche die Sammelkarten in ihren Videos abfeiern.

Nostalgie & Wertanlage

Der Preis der Pokemon-Karten explodiert

Er ist sich sicher, dass der Wert von Pokemon-Karten in einwandfreiem Zustand weiter steigen wird: «Seit 2016 ist eine deutliche Wertsteigerung der Karten zu beobachten. In den letzten zwei Jahren explodierten die Preise nochmals aufgrund der populären Videos von Youtubern und Streamern. In Sammlerkreisen waren die Preise bereits vorher sehr hoch, doch der riesige Andrang der Masse konnte die Preise noch weiter hochkatapultieren.» Solange eine beliebte Karte aus dem Release-Jahr in perfektem Zustand sei, könne diese Geld einbringen: «Da muss die Karte nicht einmal besonders selten sein. Selbst eine gewöhnliche Karte von Bisasam kann in Top-Zustand rund 1200 Euro einbringen».