Jenins: 15-Jähriger klaut Papis Cabrio und schrottet es

Ein 15-Jähriger klaute in der Nacht auf Sonntag den Autoschlüssel seines Vaters und begann seine Strolchenfahrt in Chur, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Er fuhr ohne Begleitung über die Deutsche Strasse nach Landquart GR und anschliessend in Richtung Maienfeld GR. Kurz nach ein Uhr bog er in die Wiesenstrasse in Richtung Jenins GR ab, wo er in einer Linkskurve die Herrschaft über das Auto seines Vaters verlor und rechts von der Strasse abkam.