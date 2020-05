K-Pop-Star

Jennie von Blackpink postet 59 Selfies in 15 Minuten

Langeweile in Quarantäne? K-Pop-Megastar Jennie Kim hat für Aufsehen gesorgt, weil sie innerhalb einer Viertelstunde Dutzende Selfies auf Instagram gepostet hat. Dahinter steckt eine Werbeaktion.

Sie kreierte für ihre Selfies neun verschiedene Looks und kombinierte jeweils eine Sonnenbrille dazu.

Die Rapperin und Sängerin der Girlband Blackpink promotete darin wohl ihre Sonnenbrillen-Kollektion, die in Kollaboration mit dem südkoreanischen Brillen-Brand Gentle Monster entstand.

Das erste der vielen Selfies, die K-Pop-Superstar Jennie Kim (24) am Wochenende innerhalb kürzester Zeit auf Instagram postete. 58 weitere folgten noch.

Am Wochenende ist K-Pop-Megastar Jennie Kim wohl der Lockdown-Langeweile verfallen. Innerhalb einer Viertelstunde postete die Sängerin und Rapperin der südkoreanischen Girlband Blackpink ganze 59 Selfies.

Dafür schlüpfte Jennie, die schon zahlreiche Magazin-Cover zierte und für Chanel modelte, in neun verschiedene Outfits und posierte damit auf ihrem Bett. «Eine kurze Foto-Session bei mir zu Hause, für die ich mich zehnmal grundlos umgezogen habe», so die 24-Jährige auf Insta .

Blackpink ist eine vierköpfige südkoreanische Girlband, die 2016 ihr Debüt hatte. Sie gehören national und international zu den zurzeit erfolgreichsten K-Pop-Acts. Mit ihrem Musikvideo zum Song «Ddu-Du Ddu-Du» knackten sie als erste koreanische Gruppe die Milliarden-Marke auf Youtube. 2019 performten sie als erste K-Pop-Frauengruppe am US-Festival Coachella.

Zu jedem Look kombinierte Jennie zudem ein anderes Sonnenbrillen-Modell aus ihrer Kollaboration mit dem südkoreanischen Brillen-Brand Gentle Monster. Ihre 26,2 Millionen Insta-Follower scheinen sich über die exzessive Selfie-Session zu freuen: Die Fotos haben schon rund 35 Millionen Likes erhalten. Ausserdem trendete der Hashtag #jenniekim kurz nach dem Upload der Fotos weltweit auf Twitter.

«Sie postet so schnell wie ihr Rap»

«Jennie Kim hat in 15 Minuten 59 Selfies gepostet – das ist so schnell wie ihr Rap im Song ‹Ddu-Du Ddu-Du›», twitterte ein Fan. «Die meisten machen 200 Selfies und laden dann, wenn es gut läuft, eines bis zwei davon hoch. Jennie macht 60 und lädt alle 60 hoch», spasst eine weitere Userin. «Ich glaube wir können uns alle einig sein, dass Jennie Kim das Spiel verändert hat», heisst es in diesem Tweet.