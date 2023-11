Jennifer Aniston leidet nach Matthew Perrys Tod

1 / 9 Jennifer Aniston soll seit dem Tod von Matthew Perry völlig neben sich stehen. Getty Images Von den verbleibenden fünf «Friends»-Stars soll Perrys Tod Jennifer Aniston am meisten mitgenommen haben. IMAGO/USA TODAY Network Erst vor einem Jahr ist ihr Vater gestorben. Den Verlust hatte sie noch nicht verarbeitet, als sie vom Tod Matthew Perrys erfuhr. IMAGO/Landmark Media

Darum gehts An der Beerdigung des kürzlich verstorbenen Matthew Perry nahmen seine Co-Stars aus der Kultserie «Friends» teil.

Von den fünf verbliebenen «Friends»-Stars soll Jennifer Aniston am stärksten unter dem Verlust leiden. Die Nachricht habe sie völlig umgehauen.

Laut Insidern befürchtete Jennifer Aniston schon länger, dass Perry sterben könnte. Bereits in einem Interview 2004 brach sie in Tränen aus, weil sie sich Sorgen um Perry machte.

Der Tod von Schauspieler Matthew Perry hat Jennifer Aniston (54) völlig aus der Bahn geworfen. Das hat ein Insider dem Newsportal «Page Six» verraten. Für Jennifer Aniston ist es ein Alptraum, der sich bewahrheitet. Bereits 2004 brach sie in einem Interview in Tränen aus, als sie von der Angst erzählte, dass Matthew Perry an seiner Drogensucht stirbt. «Sie versucht zwar, sich aufzurappeln, aber dieser Todesfall hat sie einfach umgehauen», erzählt die Quelle «Page Six» weiter.

Am Freitag trafen sich die übriggebliebenen «Friends»-Stars an der Beerdigung Perrys in Los Angeles. Auf den Bildern von diesem Tag trottet Jennifer Aniston ihren Freunden hinterher. Gemeinsam hatte die Gruppe kurz nach Perrys Tod eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie den verstorbenen Schauspieler als Bruder bezeichnete.

Hast du dir «Friends» seit Perrys Tod nochmal angeschaut? Ja, die Serie ist immer noch klasse! Ich bin noch nicht dazugekommen. Nein und ich habe es auch nicht vor.

Unter dem Verlust sollen Courteney Cox (59) und insbesondere Jennifer Aniston am stärksten leiden. Die beiden hatten eine besondere Beziehung zu Perry. «Jen war diejenige, die sich am häufigsten bei mir meldete. Dafür bin ich ihr sehr dankbar», erzählte Perry vor einem Jahr, als er über seine schlimmsten Phasen im Leben sprach. Jennifer Aniston soll ihn auch als erste am Set auf sein Alkoholproblem angesprochen haben.

Vor einem Jahr starb ihr Vater

In den vergangenen zwölf Monaten hat Jennifer Aniston nicht nur einen guten Freund, sondern auch ihren Vater verloren. Am 11. November 2022 sei er «in Frieden und ohne Schmerzen» verstorben, schrieb Jennifer Aniston auf Instagram.

«Sie hat sich immer noch nicht ganz davon erholt», erzählt der Insider «Page Six». Der zweite Tiefschlag habe ihr nun den Boden unter den Füssen weggezogen. Ihre Kolleginnen und Kollegen von «Friends» sorgen sich um Jennifer Aniston. Die Kümmererin im «Friends»-Cast braucht jetzt jemanden, der sich um sie kümmert.