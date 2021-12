Jennifer Lawrence über ihre Auszeit – «Ich hatte jede Menge Sex»

In der «Late Show» von Moderator Stephen Colbert (57) verriet die 31-Jährige, was sie während ihrer knapp dreijährigen Pause vom Showgeschäft so getrieben hat.

Lange hat sich Schauspielerin Jennifer Lawrence (31) aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Für drei Jahre nahm sie keine Aufträge an. Nun ist die Schauspielerin, die derzeit ihr erstes Kind erwartet, zurück, um ihren neuen Netflix-Film «Don’t Look Up» zu promoten. Dafür begab sie sich trotz Babykugel am Mittwoch in die «Late Show» von Stephen Colbert (57) – und konnte sich einen Scherz über ihren grossen Bauch nicht verkneifen. Auf die Frage, was sie in ihrer Pause getrieben habe, antwortete die Schauspielerin nämlich scherzend: «Ich hatte jede Menge Sex.»