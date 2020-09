«Investiere in Immobilien, das ist bombensicher», sagt man. Das dachte wohl auch US-Schauspielerin Jennifer Lawrence (30) und kaufte 2016 ein Penthouse an der Upper East Side in New York. Doch statt Gewinn muss sie nun über fünf Millionen Franken Verlust verkraften.

Jennifer Lawrence verlocht in New York ein halbes Vermögen

Diese Wohnung an der Upper East Side an bester Lage in New York verdirbt Jennifer Lawrence gerade die Laune. Realtor.com Dabei hat die Schauspielerin ansonsten sehr viel zu lachen – beruflich läufts nämlich rund. KEYSTONE Aber ihre Wohnung am Central Park wollte lange niemand kaufen. Schon gar nicht zu Jennifers Wunschpreis. Dabei punktet sie mit einer wunderbaren Aussicht über die Stadt … Realtor

Eigentlich sollte man meinen, dass sich ein Penthouse an der Upper East Side in New York mit 371 Quadratmetern Wohnfläche, drei Schlaf- und vier Badezimmer, über drei Meter hohen Decken und riesiger Dachterrasse mit Ausblick über die Stadt locker verkaufen lässt. Doch nichts da!

2016 kaufte Jennifer Lawrence die Wohnung für 14,2 Millionen Franken und nutzte sie – wie es bei der Schauspielerin oft der Fall ist – viel zu selten. Als sie das Penthouse drei Jahre später verkaufen wollte, fand sie für ihren Wunschpreis keinen Käufer. Auch mehrere Preisnachlässe in Millionenhöhe brachten nichts – Jennifer Lawrence blieb auf der Immobilie sitzen.

Schaut man so drein, wenn man gerade 5,2 Millionen Franken verlocht hat? Könnte sein – leider handelt es sich bei diesem Foto um ein Symbolbild. KEYSTONE

Warum wurde Jennifer Lawrence die Wohnung so lange nicht los?

An der Lage kann es nicht liegen. Die Upper East Side gehört zu den nobelsten Quartieren New Yorks, sie grenzt direkt an den Central Park, das Metropolitan Museum of Art und das Guggenheim Museum sind gleich um die Ecke, auf der Strasse reiht sich Designerladen an Designerladen.

Schön und geräumig ist das Penthouse auch, die Dachterrasse im 30. Stockwerk sogar ziemlich einzigartig und mit TV, Grill, Essbereich und Pingpongtisch zudem recht luxuriös.

Nur schon diese Grillecke ist in New York eigentlich ein Vermögen wert. Realtor.com

Znacht essen und danach eine Runde Pingpong? Geht locker auf dieser Terrasse. Realtor.com

Na gut, vielleicht ist die Stube etwas klein. Realtor.com

Horrende Unterhaltskosten

Abschreckend dürften die hohen Unterhaltskosten gewirkt haben. Laut Variety.com soll das Penthouse im Unterhalt monatlich 5700 Franken kosten, dazu kommen noch Steuern und weitere Ausgaben, was unter dem Strich mit weit über 900’000 Franken pro Jahr zu Buche schlägt.

Aber wie es auf dem Immobilienmarkt meistens ist, fand sich auch im Fall vom Penthouse von Jennifer Lawrence irgendwann ein Käufer. Neuer Besitzer der Wohnung ist der libanesische Banker und Hobby-Löwenjäger Marwan Kheireddine, der für den Schnäppchenpreis von neun Millionen Franken den Zuschlag bekam.

Auf dieses Bad darf sich der neue Besitzer freuen. Realtor.com

Und hier wird der erfolgreiche Banker wohl nächtigen und am Morgen direkt auf seine Terrasse steigen und über die Stadt blicken. Realtor.com

Ist Jennifer Lawrence jetzt pleite?