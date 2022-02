Jennifer Lopez fürchtete sich vor Liebescomeback mit Ben Affleck

Sie sorgten 2021 für das Liebescomeback des Jahres: Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49). Anfang der 2000er kamen die Sängerin und der Schauspieler bereits ein erstes Mal zusammen, doch 2004 hatten sie sich nach ihrer Verlobung bereits wieder getrennt. Und nun – nach all der Zeit – haben «Bennifer» einen Neuanfang gewagt. Allerdings gehen sie bei diesem Mal ihre Beziehung ganz anders an.

«Ich bin so froh, glücklich und stolz, dass ich mit ihm zusammen sein kann. Es ist so eine schöne Liebesgeschichte, dass wir eine zweite Chance bekommen haben», schwärmt J.Lo im Interview mit «People». Sie seien an einem wundervollen Punkt in ihrem Leben angelangt, in dem es ihr nie zuvor besser ging. Das Ganze fühle sich auch anders an als vor rund 20 Jahren. «Wenn du jemanden findest und ihn wirklich, wirklich liebst - und du bekommst eine zweite Chance? Dann ist das etwas wirklich Seltenes, Kostbares und Wunderschönes.»