Jennifer Lopez knutscht ganz Insta-offiziell mit Ben Affleck

Am Freitag gab es bereits eine Light-Version des Liebesoutings: Schauspielerin Leah Remini (51) postete ein Video, in dem das Paar auf einem Fotoautomaten-Schnappschuss zu sehen ist.

Offiziell haben Bennifer sich jedoch nie zur Beziehung geäussert – bis am Samstag.

Als Bennifer in den frühen Nullerjahren erstmals verliebt waren, gab es noch gar kein Instagram. Jetzt, knapp zwei Jahrzehnte, eine geplatzte Hochzeit und ein spektakuläres Liebescomeback später, postet Jennifer Lopez auf der Plattform das allererste Knutsch-Foto mit Ben Affleck (48) und macht damit ihr Beziehungs-Revival auch endlich Instagram-offiziell. Ein grosser Schritt – so hat das Paar bisher trotz eindeutiger Paparazzi-Schnappschüsse dazu geschwiegen.

Anlass zum Liebesouting gab der 52. Geburtstag der Sängerin und Schauspielerin, den sie und ihr Liebster mit einem exzessiven Ausflug an die Côte d'Azur feierten: Am Samstag sind die beiden gemäss «Daily Mail» für umgerechnet geschätzt 185’000 Franken in einem Luxus-Privatjet von Los Angeles nach Saint-Tropez geflogen, wo sie sich schliesslich auf einer 120-Millionen-Yacht auf dem Mittelmeer treiben liessen.