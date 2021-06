Augenmerk auf Diversität: Jennifer Lopez hat Mega-Deal mit Netflix abgeschlossen

Geplant sind Serien und Filme, in denen Diversität im Fokus steht.

Jennifer Lopez mischt erneut mit den ganz Grossen in Hollywood mit.

Machte Jennifer Lopez in den vergangenen Wochen lediglich mit dem angeblichen Liebes-Comeback mit Ben Affleck (48) von sich reden, steht nun wieder das Business im Vordergrund. Die Schauspielerin und Sängerin hat nämlich einen mehrjährigen Mega-Deal abgeschlossen – und zwar mit niemand geringerem als Netflix.

In Zusammenarbeit mit ihrer Produktionsfirma Nuyorican, die sie gemeinsam mit Elaine Goldsmith-Thomas führt, will der Streamingdienst TV-Serien und Filme produzieren, in denen der Fokus auf Diversität und Frauen vor und hinter der Kamera liegt. Das geht aus einer Mitteilung von Netflix hervor.