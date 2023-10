Jennifer Lopez und Ben Affleck: Erneut Gerüchte um Ehekrise

1 / 8 Kriselt es etwa wieder bei Jennifer Lopez und Ben Affleck? Getty Images via AFP Die beiden sollen sich derzeit in Paartherapie befinden. Ein Insider berichtet gegenüber «Bild», dass Ben einfach nur noch «seine Ruhe haben möchte». IMAGO/ZUMA Wire Schon zu Beginn ihrer Ehe berichteten Insider davon, dass sich die beiden ständig in die Haare geraten. Sie soll sich an Bens Klamottenstil und seinem Rauchen stören. Der Schauspieler hingegen soll kritisieren, wie karriereorientiert die 54-Jährige ständig ist. imago images/Shutterstock

Darum gehts Jennifer Lopez und Ben Affleck sind das Traumpaar schlechthin, doch immer wieder gibt es Spekulationen um eine Ehekrise.

So heisst es, dass sich die beiden nach nur 15 Monaten Ehe in Paartherapie befinden sollen.

Jetzt hat die Sängerin und Schauspielerin auch noch ihren Liebesbeweis an Ben entfernt.

Bei Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) soll seit einiger Zeit der Haussegen schief hängen. Neuestes Indiz dafür: Die Latina hat ihre Liebeshommage an ihren Mann abgelegt. Es handelt sich dabei um eine Kette mit einem Ben-Anhänger und einem dazugehörenden Herz. Diesen hat die 54-Jährige nun mit einem Anhänger ihres eigenen Namens ersetzt.

Auf Fotos, die der «Daily Mail» vorliegen, ist die Sängerin in einem olivgrünen Outfit in den Strassen von Malibu unterwegs. Die «Jennifer»-Kette sticht dabei sofort ins Auge. Ob das aber tatsächlich als Statement für eine Ehekrise gedeutet werden kann, ist fragwürdig.

Der Zeitpunkt für den Schmuckwechsel ist aufgrund der aufkeimenden Gerüchte um eine Ehekrise allerdings äusserst ungünstig. So heisst es, dass sich «Bennifer» derzeit in Paartherapie befinden – und das nach nur 15 Monaten Ehe. Ein Insider soll gegenüber der «Bild» verraten haben, dass Ben nur noch seine Ruhe haben möchte und die Therapie obendrein für reine Geldverschwendung halte.

20-Millionen-Hypothek auf Luxus-Villa

Ob sich die beiden wirklich Gedanken um Geld machen müssen, sei mal dahingestellt. Tatsächlich sollen sie jedoch eine Hypothek in Höhe von 20 Millionen Dollar auf ihre Villa in Beverly Hills, Kalifornien, aufgenommen haben. Dies berichtete die «US Sun» unter Berufung auf Dokumente der Transaktion. Noch am Anfang des Jahres bezahlten die beiden die 60,85 Millionen Dollar teure Villa in bar. Offenbar musste das Hollywood-Traumpaar noch einmal über die Bücher und entschied sich für ein 30-jähriges Darlehen bei der «JPMorgan Chase Bank».

Doch pleite sind die Sängerin und der Schauspieler nicht, wie Tony Mariotti, CEO des in Los Angeles ansässigen Unternehmens «RubyHome Luxury Real Estate», weiss. Gegenüber der «Daily Mail» bezeichnet er die Hypothek von Lopez und Affleck als «klugen finanziellen Schachzug», denn «der Zinssatz für ein Darlehen, das durch eine Immobilie gesichert ist, ist niedriger als der für ein Privatdarlehen» und «die Zinsen sind ausserdem steuerlich absetzbar. Sie können die Mittel fast beliebig verwenden, was bei einem ungesicherten Kredit nicht der Fall wäre», so Mariotti weiter. Diese Immobilientransaktion sei «eine gängige Taktik unter den Wohlhabenden, um Steuervorteile zu erzielen».

Wird sich «Bennifer» wieder trennen? Nein, die gehören zusammen. Punkt. Vielleicht in ein paar Jahren, jetzt noch nicht. Definitiv, es gibt zu viel Konfliktpotenzial.

Jennifer Lopez über Ben Affleck: «Die Manifestation meiner Träume»

Am Vermögen hapert es also nicht. Und an der Liebe? Jennifer Lopez hat sich bereits im Jahr 2002 als hoffnungslose Romantikerin entpuppt. Auf ihrem damals erschienenen Album «This Is Me… Then» widmete sie Ben einen Song und bezeichnete ihn darin als die «Manifestation ihrer Träume». Bereits damals galten die beiden als absolutes Hollywood-Traumpaar. Die Beziehung zerbrach nur zwei Jahre danach und ihre Verlobung wurde aufgelöst. Ganze 17 Jahre später fand «Bennifer» zur Freude der Fans erneut zusammen und gab sich im Juli 2022 das Jawort.

Für ihr neuntes Studioalbum «This Is Me… Now», das 2024 erscheinen wird, hat Lopez den Song «Dear Ben Part 2» aufgenommen. Darin singt sie: «Lieber Ben, ich sitze hier allein, betrachte meinen Ring, ich bin überwältigt, es bringt mich zum Singen. Wie sind wir so weit gekommen, ohne zurückzugehen? Oh wow, das ist mein Leben.» Den Vorgeschmack auf den Song teilte die «Lets Get Loud»-Interpretin an ihrem diesjährigen Hochzeitstag.

Die Beziehung zwischen den beiden mag turbulent und von Streitigkeiten geprägt sein, doch unbestritten ist auch das starke Band, das sie zu verbinden scheint.