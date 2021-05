Liebescomeback nach 17 Jahren? - Jennifer Lopez und Ben Affleck treffen sich wieder

Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) verbringen aktuell laut Insidern vermehrt Zeit miteinander. Das frühere Paar (auf dem Bild im Jahr 2003) hat sich in dieser Woche mehrmals in Los Angeles getroffen.

17 Jahre sind vergangen, seit Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) abrupt ihre Verlobung auflösten und sich trennten. Nun wurde das Hollywood-Traumpaar der frühen 2000er überraschend zum ersten Mal seit langem gemeinsam gesehen: Paparazzi fotografierten den Schauspieler dabei, wie er am Freitag in Los Angeles aus ihrem Auto stieg.

Es gab noch mehr Verabredungen

Folgt nun, da Jennifer wieder single ist, also vielleicht ein Liebes-Comeback mit Ben Affleck? Immerhin ist auch er aktuell nicht in festen Händen, nachdem er sich Anfang des Jahres von Schauspielerin Ana de Armas (33) trennte. Momentan schweigen J.Lo und Ben allerdings noch zum Thema.

Fakt ist: Ganz aus den Augen verloren haben sich die beiden über die Jahre hinweg nicht. Ein anonymer Insider gibt am Wochenende gegenüber «People» preis: «Sie haben viel Respekt füreinander. Sie haben haben sich gegenseitig immer sehr bewundert.» Die Person verrät zudem, dass das Treffen am Freitag nicht das erste Mal war, dass sich Jennifer und Ben in dieser Woche gesehen haben.

Ben ist beeindruckt von J.Lo

Erst Anfang April sorgte Ben zudem für Aufsehen, als er im US-Magazin «InStyle» über Jennifer sprach. Im Interview lobte er seine Ex-Partnerin in höchsten Tönen: «Sie ist bis heute die am härtesten arbeitende Person in diesem Business.» Er sei sehr beeindruckt von dem, was sie jeden Tag leiste. «Ich freue mich sehr, dass ihr endlich der Respekt gebührt wird, der ihr zusteht.»