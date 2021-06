Jennifer Lopez und Ben Affleck (Bennifer) sind ein Paar: Foto-Beweis ist da

Inoffizielle Bestätigung: Am Montag wurden Jennifer Lopez und Ben Affleck fotografiert, wie sie Arm in Arm ein Restaurant in West Hollywood betraten.

Na also! Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) gingen Anfang Woche zum Dinner in Los Angeles – Arm in Arm, wie Paparazzi-Bilder belegen.

Die Beweis-Bilder zeigen, wie die zwei am Montag Arm in Arm in ein Restaurant in West Hollywood schlenderten. J.Lo schmiegte dabei ihren Kopf an Bens Schulter. Händchen haltend sollen die Sängerin und der Schauspieler das Lokal anschliessend wieder verlassen haben.